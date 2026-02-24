【第2話】 2月24日公開 第2話「サリファ陸上学園」を読む 【拡大画像へ】 小学館は2月24日、ねこぐち氏によるマンガ「異世界陸上」第2話「サリファ陸上学園」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第2話では、マロンを下し実力を示したナデコが、「ケモノ女子陸上」のチームに誘われる。しかし、彼女たちの前に学園の教官・ウルフが現れ、ハイレベルな編入学試験を実施することに