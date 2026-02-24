【第20話】 2月24日 公開 第20話「同盟結成!!」を読む 【拡大画像へ】 小学館は2月24日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏によるマンガ「裏ダンジョンおくさん」第20話「同盟結成!!」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第20話では、ルーとジュジュが同盟を結成。ユイ夫婦の仲を引き裂くべく作戦を実行する。ルーが時間を稼いでいる間に、ジュジュが既成事実を作りに