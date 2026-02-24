セルシスは３日ぶり反発。この日午後２時３０分ごろ、運営する「ＣＬＩＰＳＴＵＤＩＯＰＡＩＮＴ」公式オンラインストアで、国際カードブランド「銀聯カード（ＵｎｉｏｎＰａｙカード）」による決済に２月から対応すると発表した。決済手段を拡充することで購買のハードルが低減し、購入に至る見込み顧客の増加とグローバルでの収益の拡大が期待されるという。これが材料視されているようだ。