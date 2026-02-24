「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午後２現在でサンリオが「売り予想数上昇」２位となっている。 きょうの東京市場でサンリオは軟調に推移している。同社は２月１２日に２６年３月期第３四半期（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の１８４３億円から１９０６億円（前期比３１．５％増）、営業利益予想を７０２億円から７５