午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１１４、値下がり銘柄数は４４５、変わらずは３３銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、精密機器、繊維など。値下がりで目立つのは情報・通信、銀行、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS