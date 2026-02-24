（台北中央社）米連邦最高裁がトランプ政権による「相互関税」などについて違法判決を出したのを受け、米国との貿易交渉を担当する鄭麗君（ていれいくん）行政院副院長（副首相）は24日、連邦最高裁判決は米通商拡大法232条に基づく関税を対象としていないとし、台米投資協力覚書（MOU）で合意した関税の優遇措置に変更はないと説明した。台湾と米国は9カ月にわたる貿易交渉の末、台湾からの輸入品に米国が適用する相互関税の税率