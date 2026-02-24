（台北中央社）24日午後0時37分ごろ、北東部・宜蘭県近海を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは66.8キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は5.6と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度4＝北東部・宜蘭県▽震度3＝北部・台北市、新北市、桃園市、新竹県、新竹市、中部・台中市、苗栗県、東部・花蓮県▽震度2＝中部・彰化県、南投県、雲林県、南部・台南市、嘉義県、嘉義市▽震度1＝北