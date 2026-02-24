大量の木くずを不法投棄したとして、山形県飯豊町の会社役員の７７歳の男が逮捕されました。 【画像】不法投棄された大量の木くず 木くずは適切な処理がされておらず、山火事に発展する可能性があったということです。 斜面にせり出すように積まれた木くず。これらは全て不法投棄されたもので、およそ８２トンにも上ります。 廃棄物を不法投棄した疑いで逮捕されたのは、飯豊町白川の会社役員の男（７７）です。 男は去年６月