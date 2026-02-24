¢£¶µ¼¼¤Ç³ØÀ¸´ù¤Ë¹ø¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤ä¡¢¶»¸µ¤Ë¡È¼è°·Ãí°Õ¡É¤Î¥·ー¥ë¤òÅ½¤ê¤ª¤É¤±¤¿´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤â ¡Ú¼Ì¿¿¡Û³ØÀ¸»þÂå¤ÎÆ£°æÉ÷¡¿¶á±Æ①～② Æ£°æÉ÷¤¬¡ÖWe miss old black-haired Japanese Kaze¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ³ØÀ¸»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ Æ£°æ¤ÎInstagram¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÁàÃå»Ñ¤Ç¡¢¶»¸µ¤Ë¡È¼è°·Ãí°Õ¡É¤Î¥·ー¥ë¤òÅ½¤ê¡¢¤ª¤É¤±¤¿´é¤ò¸«¤»¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢¶µ¼¼¤Ç³ØÀ¸´ù¤Ë¹ø¤«¤±¡¢¥Ýー¥º¤ò¤­¤á¤¿»Ñ¡¢¤¤¤¬¤°¤êÆ¬