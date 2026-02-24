ｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）から作った再生医療製品が世界に先駆けて実用化される見通しとなったことを受け、山中伸弥・京都大教授（６３）が２２日、読売新聞の取材に応じた。山中さんが２００６年にｉＰＳ細胞の作製成功を発表してから２０年。「ようやくスタートラインに立てた。これからが本当の勝負」との思いを語った。心臓病とパーキンソン病の治療に使われる２製品について、条件・期限付きの製造販売が３月上旬に