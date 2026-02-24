近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が23日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。WBC日本代表で井端弘和監督が“招集”に成功した最高の選手を指摘した。宮崎の日本代表合宿を訪問した金村氏は、アドバイザーとして参加しているダルビッシュ有投手（39＝パドレス）について「存在感がハンパない。若いピッチャーは信者ばかり。凄い凄い」と大絶賛した。井端監督にも「ダルビッシュを（ア