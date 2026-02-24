ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Berryz工房」（無期限活動停止中）のメンバーである夏焼雅(33)が24日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所「アップフロントクリエイト」を4月末をもって退所すると発表した。夏焼は「この度、私夏焼雅は、所属しております株式会社アップフロントクリエイトを、2026年4月30日をもちまして契約満了により退所致しますことをご報告させていただきます」と報告。「小学生の頃から