東京スカパラダイスオーケストラが、3月18日に発売する“VS.シリーズ”第1〜5弾を完全収録したオリジナルアルバム『［SKA］SHOWDOWN』の新録楽曲に、浅井健一がフィーチャリングゲストとして参加することが発表された。【動画】稲葉浩志の歌唱シーンが初解禁！「Action (VS. 稲葉浩志)」ティザー映像第3弾新録曲は、“ベンジー”こと浅井をフィーチャリングゲストに迎えた「盗まれたZIPANGU feat.浅井健一」。VS.シリーズでは