小惑星「Meizen」発見当時の画像（渡辺和郎さん提供）太陽系内の小惑星に福岡県久留米市の県立明善高にちなむ「Meizen」の名が付けられ24日、同高で命名式が開かれた。発見者の北海道の天文家渡辺和郎さん（70）が同高OBと天文仲間であることが縁で実現した。式典に参加した2年平松咲希さん（17）は「広い宇宙に自分の高校の名前があることにロマンを感じた」と話した。渡辺さんは1993年9月にMeizenを発見。昨年10月OBから命名