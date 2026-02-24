１年前に起きた岩手県大船渡市の大規模山林火災で加工設備を失ったワカメ漁師の一人が今春、特産の「塩蔵ワカメ」作りを再開しようと張り切っている。国内有数の産地・三陸の中でも養殖が盛んな綾里（りょうり）地区の若手、古川祐介さん（４１）だ。２０１１年３月の東日本大震災では津波で自宅も失っており、「災害なんかに負けていられない」と２度目の再起を図る。（釜石支局押尾郁弥）「また一からのスタート」「例年に