「侍ジャパン強化合宿」（２４日、宮崎）侍ジャパンは宮崎での強化合宿を打ち上げ、選手たちはスーツ姿で移動のバスへ乗り込んだ。首脳陣、選手が同じ用に黒のスーツ、紺のネクタイを着用。メジャーリーガーも同様で、エンゼルス・菊池、ロッキーズ・菅野はともにリュックを背負い、スーツケースを持って球場を離れた。ＭＬＢではチームで遠征に向かう際は、球団ジャージーを着用することが多く、スーツでの移動はあまりな