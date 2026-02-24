Photo: アンザイ サヤ ROOMIE 2026年1月7日掲載の記事より転載 蒸籠で作る蒸し野菜っておいしそうだなぁ、と思いつつも、「時間があるときにやろう」と後回しにしていたら、ずいぶんと時が経ってしまいました。まずは手軽なところから始めてみよう！と調べていたら、山崎実業でぴったりなアイテムを発見したんです。山崎実業の「蒸し器にもなる保存容器」