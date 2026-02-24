キングレコードのアーカイブプロジェクトSOUND FUJIは、1979年2月21日に発売されたLP『交響詩ウルトラマン／ウルトラセブン』をSACDハイブリッドとして発売したことを記念し、3月15日に秋葉原のオリオスペック・イベントスペースにて、トーク&リスニングイベントを開催する。本作は、『ウルトラマン』『ウルトラセブン』の劇伴を、作曲者自らのオーケストラ・アレンジで壮大に再構築しており、演奏は小松一彦指揮 東京交響楽団