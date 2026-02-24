劇作家の鴻上尚史さんが2026年2月24日、自身のXで「『オープンワークショップについて』オープンワークショップに参加した方で、とても不快だったというXがあります。僕自身の言動について、僕自身の認識とは少し違う所もありますが、基本的には、納得できる指摘でしたので、メールで謝罪しました」と投稿した。男性なら1回、女性なら2回手を叩く鴻上さんのオープンワークショップの参加者からの不満を示す投稿がXに寄せられていた