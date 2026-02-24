室内と外の寒暖差が大きい今の時期、さっと羽織れて調節しやすいカーディガンがちょうどいい存在かも。きれいめデザインなら着こなし全体を上品に整えてくれます。そんな「きれいめカーディガン」を【ハニーズ】の一部店舗でも買える新ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からピックアップ。毎日のコーデに自然となじむアイテムで、無理なくきれいを底上げしませんか。 ツイード風素材で