玉野市役所 岡山県玉野市は2026年2月19日、約354億1700万円(前年度比14.9%増)の一般会計当初予算案を市議会に提出しました。3年連続で過去最大を更新しました。 インフラ関係では、岡山市と玉野市、久米南町が合同で進めている広域的な廃棄物処理施設の整備に約59億6900万円を計上しています。新たな施設は、2027年度中に稼働予定で、2026年度は中継施設の整備などを行います。 教育分野では、学校再編に伴う費用などを