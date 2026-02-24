山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』より、山崎のド迫力アクション満載のメイキング映像、場面＆メイキング写真が解禁。併せて、2月23日の“不死身の日”、TOHOシネマズららぽーと富士見にて開催された「不死身の日記念！応援上映舞台挨拶ッ!!」に登壇した、アクション監督・和田三四郎と、里吉優也プロデューサーのコメントも到着した。【動画】山崎賢人がキレッキレ『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編