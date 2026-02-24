パナソニック エンタテインメント＆コミュニケーションはドイツ時間の24日、中国の深セン・スカイワースディスプレイテクノロジーと、そのグループ会社との包括的な業務提携を発表した。ヨーロッパにおいて、パナソニック製テレビの販売、マーケティング、物流をスカイワースが主導する。 さらに、パナソニックはトップエンドの有機EL(OLED)モデルを、スカイワースと共同開発