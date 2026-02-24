関大は２４日、宮本勝浩名誉教授が３月に開幕するＷＢＣにおいて侍ジャパンが連覇した場合の日本国内における経済効果を分析したことろ、約９３１億６７８３万円となったと発表した。宮本名誉教授は「現在、世界も日本も政治、経済、国民生活、外交、安全保障などの面で多くの課題を抱え、解決策を見いだすことに苦慮している。そのような中で、スポーツは人々にとって一種の清涼剤である。日本国民は侍ジャパンの活躍に大いに