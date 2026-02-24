【新華社東京2月24日】熊本県の陸上自衛隊健軍駐屯地前で23日、政府による同駐屯地への長射程ミサイル配備計画に反対する市民千人以上が抗議活動を行った。主催団体代表の山下雅彦さんは、日本国憲法第9条の下で政府によるミサイル配備計画は許されないと述べた。日本メディアの報道によると、防衛省は3月末までに同駐屯地にミサイル「12式地対艦誘導弾能力向上型」を配備する予定で、日本国内で長期にわたり批判を呼んでい