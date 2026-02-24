テレビ東京は、BSテレ東で放送中の『和田明日香とゆる宅飲み』（毎週火曜後10：00）の番組初リアルイベントを開催すると発表した。【写真】美ボディ！ヘルシー水着姿で海辺を歩く和田明日香料理家・食育インストラクターの和田明日香がお客様をお迎えし、オリジナルレシピでお酒に合う料理を作ってもてなす。これまで番組でつくったレシピは170種超。60人を超えるゲストを迎えてきた。初のリアルイベントでは和田が、ゆる宅