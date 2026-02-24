■MLB ブルージェイズキャンプ（日本時間24日、米・フロリダ州ダンイーデン）【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦ブルージェイズの岡本和真（29）がメッツとのオープン戦に6番「サード」で先発出場し、第1打席に初本塁打を放った。2回裏、ランナー1塁の場面で迎えた第1打席で岡本は、ヤンキースでクローザーとして活躍し、25年からメッツに移籍、WBCアメリカ代表にも名を連