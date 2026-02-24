今年も暑い夏となりそうです。気象庁は24日、3月から8月までの天気の見通しを発表しました。まず、今年の春（3月〜5月）の天候の見込みです。寒気と暖気の境目である「偏西風」が平年より北を流れ、日本付近は暖かい空気に覆われやすい予想だということです。そのため、春の平均気温は北日本から西日本にかけて平年より高く、沖縄・奄美で平年並みか高い見込みとなっています。また、春も引き続き、林野火災などに注意が必要です。