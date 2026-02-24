テレビ朝日は２４日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行った。西新社長が人気ドラマシリーズ「科捜研の女」について言及した。１９９９年の放送開始から２６年。通算３００話目となる、先月２３日の「科捜研の女ＦＩＮＡＬ」で幕を下ろした。西社長は「日本のテレビ史に残る作品になった」とコメント。「視聴者の皆さん、全ての出演者、制作スタッフに感謝したい。（終了の理由は）やりきったというのが強い」と説明した