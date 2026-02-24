【モデルプレス＝2026/02/24】女優の本田翼が2月24日、自身のInstagramを更新。フランスで人気アーティストと食事をしたことを明かし、2ショットを公開した。【写真】本田翼、フランスで“奇跡的に遭遇”した人気アーティスト◆本田翼、フランスで人気アーティストと遭遇今回、本田は「フランスの写真ぜんぜんあげてなかったことに自分がいちばん驚いております」とつづり、滞在していたフランスでの写真を大量公開した。さらに「