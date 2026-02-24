フロントでアバターがお出迎え高松パークホテル 高松パークホテル（高松市福田町）が、「楽天トラベルゴールドアワード2025」を受賞しました。 楽天トラベルアワードは、過去1年間で顕著な実績を上げた宿泊施設を表彰する制度で、ゴールド、シルバー、ブロンズの各賞が設けられています。選ばれるのは、全国約4万施設の中で0.6％という「超狭き門」です。 高松パ