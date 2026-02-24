中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月24日】中国商務部は24日、三菱造船など日本の軍事力強化に関与する20事業体を輸出規制リストに追加したと発表した。輸出管理法、両用品目輸出管理条例などの法律・法規の規定に基づき、国家の安全と利益を守り、不拡散などの国際義務を果たすための措置としている。輸出事業者による20事業体への軍民両用（デュアルユース）品目の輸出、海外の組織・個人が中国原産の