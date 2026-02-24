中国地理情報産業協会によると、中国は2025年に120基以上のリモートセンシング衛星を打ち上げました。軌道上にある民用リモートセンシング衛星の数は640基を超え、第2位の数を維持しました。これらの衛星は光学、ハイパースペクトル、赤外線、マイクロ波など多様な観測タイプを網羅し、すでに「全天候24時間体制」での地球観測を実現しています。商業リモートセンシング衛星分野は急速な発展を続け、技術革新、衛星コンステレーシ