バックボーンフレームで堅牢な走行性を実現ヤマハは、原付二種スクーター「NMAX ABS」に新たなカラーリングを設定し、2026年2月26日に発売します。このモデルは、走りの楽しさと優れた燃費・環境性能を高いレベルで両立させるエンジン設計思想「BLUE CORE」に基づき開発された、排気量124ccの水冷4ストロークSOHC4バルブVVA FIエンジンを搭載する一台です。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ「NMAX」2026年モデルです！ 画