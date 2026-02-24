MSYは自社で展開する『ASOBI GRAPHT』シリーズで「ストリートファイター 6」とのコラボレーションによる新作3Dキーキャップをはじめとしたコラボ商品を発表した。新作アイテムは3月4日から17日までの期間、東京ソラマチのポップアップストアで販売される。 【画像あり】ストリートファイターのキャラクターがオシャレなアイテムに新商品一覧 3Dキーキャップは、キ