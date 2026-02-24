タレントの王林が、17日にJR大阪駅前「グランフロント大阪」で行われたりんごフェア『青い森の林檎』スペシャルトークショーに登場した。【写真多数】王林が「蛇口からりんごジュース」を入れる姿グランフロント大阪ショップ＆レストランは、同日から3月30日まで、関西地区青森りんごの会大阪支部とのコラボレーションし、青森県産のりんごを主役にしたスイーツやグルメを計14店舗で展開する。青森出身の王林は初日に駆けつ