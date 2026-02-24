人気音楽グループ「XG」のプロデューサーら4人がコカインを所持していた事件で、逮捕されたプロデューサーは少なくとも1年ほど前から違法薬物を使用していたとみられることがわかりました。【映像】連行されるSIMONこと酒井じゅんほ容疑者「XG」のプロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら4人はきのう、愛知県内のホテルでコカイン1袋を所持した疑いがもたれています。部屋からはコカイン4袋と乾燥大麻1袋が押収さ