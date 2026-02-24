番付表を手に記者会見する新小結の熱海富士＝24日、大阪市東成区大相撲春場所の番付発表を受け、新小結の熱海富士は24日、伊勢ケ浜部屋宿舎がある大阪市東成区で記者会見し「三役はずっと掲げていた目標。入門から5年半にもなり、ちょっと遅くなってしまったが良かった。優勝、さらに上の番付を目標に頑張っていきたい」と笑顔で語った。静岡県出身では96年ぶりの新三役誕生となった。「生まれる前のことで実感は湧かないが、