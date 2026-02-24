通信インフラ事業の株式会社ＡＬＬＣＯＮＮＥＣＴは２４日、グループ会社が運営する動画配信サービス（ＶＯＤ）情報メディアを通して、ＶＯＤ利用経験者３００人を対象に実施した「ドラマ視聴に関する実態調査」の結果を公開。ドラマをリアルタイムでテレビ視聴する割合は約１割に過ぎず、ＶＯＤ利用者が約７割に達することが分かった。【ドラマの視聴方法は？】＜１位＞動画配信サービス（ＴＶｅｒなど無料見逃し配信）３４．