【モデルプレス＝2026/02/24】女優の畑芽育が23日、自身がパーソナリティーを務めるニッポン放送のラジオ番組「TMEIC presents 畑芽育とFUN Time」（毎週月曜18時50分〜）に出演。プライベートでお笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希の写真集イベントを訪れたことを明かした。【写真】23歳美人女優「ただのオタク」オフショット◆畑芽育、プライベートで平子祐希の写真集イベントへ畑は「わたくし先日、2026年の特大イベントに