憲政史上初の女性総理となった高市早苗氏は、高い女性人気を誇る。『しゅふJOB総研』が昨年12月4日に発表した調査によれば、女性の活躍推進について高市政権に「期待する」と回答した女性は73.1％に上った。「同性なので期待したいです。大変なことが多いのも分かる気がするので」（50代会社員）など、多くの女性の共感を呼んでいるようだ。