山川豊がはやぶさに楽曲提供演歌デュオの「はやぶさ」が2月22日、グランハマー新橋にて「スナックはやぶさLiveShow『〜はやぶさ15th Anniversary Banquit〜』」を開催。先輩の山川豊（67）、原田波人（23）と囲み取材に応じた。トライできる薬はあと3種類…ステージ4の肺がんと闘う山川豊さん“今”を語る15周年を記念し、山川豊が作曲した「港町のおんな」をリリース。同曲は13年前に山川がはやぶさのために温めていた。山川