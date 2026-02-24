日本テレビの“次期エース”と目されてきた岩田絵里奈アナウンサー（30）が、今年3月末をもって同局を退社する。移籍先は、宮根誠司や羽鳥慎一といった「フリー界の巨人」が名を連ねる有力事務所「テイクオフ」。30歳という節目での決断だが、業界内では早速……ある不吉な「ジンクス」を懸念する声が噴出しているという。和久田麻由子vs岩田絵里奈 "女子アナサバイバル”の勝者はどちらに？「テレビ界では長年、『日テレ出身の