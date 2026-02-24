東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（2月）10:00 結果3.00% 予想3.00%前回3.00%（1年) 結果3.50% 予想3.50%前回3.50%（5年) ※要人発言やニュース 【米国】 米税関当局が24日午前0時1分から「10%」の関税を課す通知を掲示 トランプ米大統領 貿易協定をごまかす国にはさらに高い関税を課すから気をつけ