ビーケージャパンホールディングスは、3月2日から6日の5日間限定で各日午後2時から『ワッパー チーズ セット』『ダブルワッパー チーズ セット』『スモーキーBBQワッパー セット』『テリヤキワッパー セット』『スパイシーワッパー セット』の対象商品5種のワッパー セットが通常価格より300円引き最大29％オフで楽しめる「春のワッパー 祭り」を開催する。【写真】27日にさらにおいしくリニューアルする『スパイシーワッパー』