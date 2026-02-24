歌手の相川七瀬さん（51）が24日、自身のインスタグラムを更新し、亡くなったLUNA SEAの真矢さんへの思いを明かしました。相川さんは、真矢さんとの思い出の写真とともに「新人の頃から私をとても可愛がってくれ、お兄ちゃんのような存在でした」と投稿。続けて「仕事終わりにご飯を食べたり、地元のお祭りに連れていってくれたり、まだ若かった私の悩みは、いつも真矢さんに聞いてもらっていました」と振り返りました。2000年以降