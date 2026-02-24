記者会見で意気込みを語る安青錦＝24日、大阪府松原市大相撲春場所での綱とりに挑む大関安青錦は24日、安治川部屋宿舎がある大阪府松原市で記者会見し「プレッシャーは当たり前。注目されることはありがたい。いい状態で場所に臨みたい」と意気込みを語った。新大関から所要2場所で横綱に昇進すれば昭和以降では双葉山、照国に次いで3人目となる。母国ウクライナの戦禍を逃れて2022年4月に来日。安治川部屋入門までは、関大相