2月24日、B1アルバルク東京は、テレ東系列「おはスタ」内で放送中の人気TVアニメ『』とのコラボレーションが決定したことを発表した。 今回のコラボレーションは、2026年4月11日（土）にホームのTOYOTA ARENA TOKYOで開催される島根スサノオマジック戦（第31節）の「ALVARK FAMILY DAY」の一環として実施される。 当日は、作品の主人公である天真爛漫なキャラクター“ちびゴジラ”がアリ}