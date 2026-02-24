旭化成は後場一段高となり、昨年来高値を更新。今月４日に２６年３月期通期の連結営業利益予想を従来の２２１０億円から２２５０億円（前期比６．２％増）に上方修正したことが引き続き買い手掛かりとなっているもよう。 また同社はきょう、農業・食品産業技術総合研究機構とバイオマスを肥料源とした養液栽培技術のベンチャーとして「農研ネイチャー・ポニックス」を設立したことを明らかにしており、これも株