JR西日本によりますと、4月24日～26日に福岡県の「みずほPayPayドーム福岡」で嵐のコンサートが予定されいて、混雑が予想されることから新幹線（博多発広島行）の臨時列車を運行するということです。 【博多発→広島行】ひかり694号午後9時20分博多発→午後10時33分広島着（4月26日運行）ひかり684号午後10時32分博多発→午後11時34分広島着（4月24日・25日運行） 【博多発→小倉行】こだま890号午後11